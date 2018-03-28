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lu işadamından şehit anasına ev

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Piyade 'ın (25) annesine hayırsever işadamı İbrahim Topal tarafından bir ev verildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:36
Erzurumlu işadamından şehit anasına ev

lu , Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 Mart günü şehit düştü. 16 Mart Cuma günü Erzurum'daki tarihi Çifti Minareli Medrese önünde Cumhurbaşkanı ve binlerce kişinin katıldığı törenle piyade Teğmen Kır, son yolculuğuna uğurlandı.

Eşinden ayrıldığı için Kayseri'de bekar olan oğlu Muhammed Kır ile birlikte yaşayan anne Hemra Cömert'i yeniden Erzurum'a döndü. Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile birlikte anne Cömert'i ziyaret eden Erzurumlu müteahhit İbrahim Topal, Merkez Palandöken ilçesinde yapımı devam eden rezidans bir evi hediye ettiğini söyledi. Anne için verilen evin Eylül ayında teslim edileceğini açıklayan Topal, "Şehitlerimiz kadar anaları da bizim için o kadar kutsaldır" dedi.

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Erzurumlu işadamından şehit anasına ev
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