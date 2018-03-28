Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Evlat edindikleri çocukla evlerine dönen aile kaza yaptı: 5 yaralı

Evlat edindikleri çocukla evlerine dönen aile kaza yaptı: 5 yaralı

'dan evlat edindikleri 3 yaşındaki çocuklarıyla birlikte Düzce'ye giden ailenin bulunduğu otomobil, Bolu'da bariyerlere çarptı. Kazada, çocuğun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların durumumun iyi olduğu belirtildi.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:59
Evlat edindikleri çocukla evlerine dönen aile kaza yaptı: 5 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM'in Elmalık mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden N.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü N.Y., R.Y., B.Y. ve A.Y. ile C.K. (3) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
25 yıldır evli olan R.Y. ve A.Y.'nin çocukları olmaması nedeniyle 'dan evlat edindikleri C.K. ile birlikte Düzce'deki evlerine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlat edindikleri çocukla evlerine dönen aile kaza yaptı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN