Fırın işçiliğinden kaz üreticiliğine

Kent merkezindeki bir fırında işçi olarak çalışan 36 yaşındaki Çelik, Derecik köyünde çiftlik kurmaya karar verdi. İşinden ayrılan ve evini de satan Çelik köye yerleşti. Burada hayalindeki çiftliği kuran Çelik, bir yılda 3-4 bin kaz üreterek işlerini geliştirdi.Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir hayatından bıktığı ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köye döndüğünü söyledi.

Tekirdağ'dan getirdiği 240 kazla üretime başladığını anlatan Çelik, "Şimdi hem yumurta hem de civciv üretiyorum. Kuluçka makinesi aldım. Yumurtaları kuluçkaya bırakıyorum. Her gün gidip soğutmasını yapıyorum. Bunların yanı sıra yetiştirdiğim kazları da satıyorum." dedi.Çelik, kazların bir kısmını toptancılara, bir bölümünü de Kars, İstanbul, Ankara ve çevre illere sattığını dile getirdi.

Kazları organik yem ve doğal koşullarda beslediğini ifade eden Çelik, "Sabahları buğday, arpa ve mısır veriyoruz. Daha sonra çayıra salıyoruz. Akşama kadar dışarıda otluyorlar. Köy hayatı güzel. En azından şehir hayatından, stresten kurtuldum. Şuan kafam rahat, her şey güzel, işimden memnunum." diye konuştu.

Çelik, 15 günlük civcivi 35, büyük 3 kilogramlık kazı 100-130 liraya sattığını belirtti.