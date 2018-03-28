Gezici kütüphane Erzincan'da köy yollarında

Erzincan il sınırları içerisinde yer alan belde ve köy gibi yerleşim birimlerine kütüphane hizmetlerinin ulaştırılması amacıyla yaklaşık 6 bin kitap 5 bilgisayar ve 1 adet yazıcıyla Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Gezici Kütüphanede her kesime uygun güncel koleksiyonlar, eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu ve satranç masası bulunuyor.

Değirmenli Köyü ilkokulunda ki çocuklara kitap dağıtan Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş, konuşmasında ilk okumaya başlayan çocukların kitaplarla olan buluşmasına tanıklık ettiklerini belirtti.

15 günde bir gitmiş oldukları köy içerisinde bulunan Değirmen Köyü İlkokulunda 26 Mart-1 Nisan arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası'nda tekrar buluşmak üzere yola çıkan Gezici Kütüphane çocukların neşe kaynağı oldu.

Gezici Kütüphanenin bin 500 kişilik üyesi olduğunu belirten Erzincan Kütüphane Müdür Vekili Nigar Erbil ise farklı koleksiyonlarla zenginleştirdikleri 6 bin kitaplı kütüphanenin çocuklar tarafından çok ilgi gördüğünü kaydetti.

"İnsan kütüphaneye gidemiyorsa, kütüphane insanın ayağına gelir" ilkesiyle, Erzincan il sınırları içerisinde yer alan belde ve köyleri uçtan uca dolaşa Gezici Kütüphane, kentteki bir vatandaş ile köydeki vatandaşın aynı olanaklardan yararlanmasını sağlıyor.

Gezici Kütüphaneden kitaplarını temin eden Değirmenli Köyü İlkokulu öğrencileri ise aldıkları kitapları sevgiyle okuduklarını belirterek, Gezici Kütüphaneyi kendileriyle buluşturanlara teşekkürlerini ilettiler.