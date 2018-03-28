Giresunlulardan "Çocuk Parklarına Kamera Konsun" kampanyasına destek

Son dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olaylarının önüne geçmek amacıyla İHA ve TGRT Haber tarafından başlatılan 'Çocuk Parklarına Kamera Konsun' kampanyasına Giresun'da yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Şehir halkı, çocuk güvenliği ve toplum huzuru için çocuk parklarında kamera olmasının yerinde bir adım olacağını belirtti. Parkta çocuğunu eğlendiren bir anne, "İnsanoğlu hem çocukları için hem de kendisi rahatlamak için geliyor. Çünkü parklarda temiz havada insanlar daha çok rahat ediyor, çocuklara da iyi geliyor. Parklarda güvenlikte olması gerekiyor, güvenlik kamerasından ziyade" dedi.

Çocuğu ile birlikte parkta vakit geçiren bir baba ise, "Çocukların daha güvenli ortamda oynamaları için güvenlik kamerası olması gerek" ifadelerini kullandı.

Taciz haberlerine dikkat çeken bir anne, "Çocuklarımızı parklara gönderemiyoruz, taciz çok var bu devirde. Onun için çok rahatsız oluyoruz yani güvenlik açısından olması gerekiyor kamerası, güvenliği. Çocuk parklarına güvenlik kamerasını kesinlikle istiyoruz" diye konuştu.

