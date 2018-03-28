Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

Hasköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yatılı olarak eğitim gören öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla türkü besteledi. Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in bombayla tuzaklanan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak isterken şehit düşmesinden etkilenen öğrenciler, 3 saatte yazdıkları besteyle Afrin'de yaşananları anlattı. Duygu yüklü besteyi okul bahçesinde seslendiren öğrenciler, duygulara tercüman oldu.

Yazdıkları beste hakkında açıklamalarda bulunan 10. sınıf öğrencisi Büşra Demir, "Cuma akşamı oturuyorduk, aklımıza şehitler geldi. Onlarla ilgili konuşuyorduk, Allah yar ve yardımcıları olsun diye. Konuşurken bir an aklımıza onlara destek vermek geldi. Kız halimizle bir şey yapamıyoruz, bari onlara destek olarak şiir, şarkı yazalım dedik. Biz de buradan onlara destek olmak için bu şarkıyı yazdık. Allah yar ve yardımcıları olsun, onları başımızdan eksik etmesin" dedi.



"AFRİN'DEKİ MEHMETÇİKLERE DESTEK ÇIKMAK İSTEDİK"

Amaçlarının Afrin'deki Mehmetçiklere destek olmak olduğunu ifade eden öğrencilerden Esin Aslan da, "Öncelikle bunu yapma amacımız, Afrin'de şehit olan Mehmetçiklere destek çıkmaktır. Biz bu şarkıyı yazarken, 6-7 kişi hepimiz bir şey söyledi. Bir şey yazdık, sildik. Bu yaklaşık 2,5-3 saatimizi aldı. Bunu yaptığımızda da öğretmenlerimiz bize destek çıktılar. Bizim arkamızda durdular, 'güveniyoruz' diye. Bizde bunu yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.



MEHMETÇİĞİN KUR'AN-I KERİM'İ YERDEN KALDIRMASI OLAYI

Afrin'de şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in bombayla tuzaklanan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmasından bahsettiklerini hatırlatan Aslan, "Mehmetçiğin Kur'an-ı Kerim'i kaldırırken yaşanan patlamadan bahsediyorduk. Sonra aklımıza yavaş yavaş fikir geldi, bir ilham geldi, yazmaya başladık. Ondan sonra arkadaşlarımızdan fikirler geldi. Onlar yazdı biz söyledik, biz yazdık onlar söyledi. En son 2,5-3 saat içinde bu besteyi oluşturduk. 7 kişilik bir grupla bunu oluşturduk. Sınıfımız 22 kişilik, hep birlikte söyleyelim dedik" diye konuştu.



"MEHMETÇİK İÇİN TÜRKÜ YAZMIŞLAR"

Öğrencilerine okul idaresi olarak destek olduklarını ifade eden Yaşlı Bakım Öğretmeni Ayşe Çelik ise "Öğrencilerim Afrin'deki Mehmetçiklere destek olmak amacıyla böyle bir şey yapmaya karar vermişler. Kendi aralarında konuşurken durumdan çok etkilenmişler. Kendileri bayan oldukları için nasıl destek çıkabiliriz? Diye düşünmüşler. Konuşurken böyle bir şeye karar vermişler.

Mehmetçik için türkü yazmışlar. Fikirlerini bizimle paylaştılar. Okul idaremizin de bilgisiyle bunu hazırladık. Yardımcı olmaya çalıştık onlara. Onların şevkini kırmamak açısından, onlardaki bu vatan sevgisini gördükten sonra yardımcı olabileceğimizi düşündük.

Öğrencilerimizin Mehmetçiğe olan düşkünlüğü, vatana olan sevgisi sayesinde, onlarda bu azim başarı olduktan sonra vatan olarak daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

