Hastanede ilk kapalı yöntemle kalp deliği kapama operasyonu yapıldı

Kardiyoloji polikliniğine nefes darlığı şikayetiyle gelen bir hastanın yapılan ekokardiyografisinde kalbinde yaklaşık 1,5 santimlik doğuştan gelen delik olduğunun tespit edilmesi üzerine hastaya açık yönteme gerek kalmadan kapalı yöntemle atrial septal defekt operasyonu uygulandı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Murat Şahin, "Bu tarz işlemlerin hastanemiz bünyesinde yapılabiliyor olması bizler acısından onur vericidir. Hastanemizin altyapısının ve hekim kadrosunun bu tarz işlemler için yeterli olduğunu bilmekteyiz. İlimizde ilk kez kapalı yöntemle ASD operasyonunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah hastalarımız artık başka hastanelere sevk olmadan hastanemizde her türlü işlemleri gerçekleştirilecektir" dedi.

Şahin, bu hizmetlerin kazandırılmasında Vali Dr. Osman Varol'a, Belediye Başkanı Cafer Özdemir'e, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'e, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, kardiyoloji hekimlerine, anestezi ve reanimasyon hekimleri ile emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.