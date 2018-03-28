Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Kulübelerine gelen tilkiyi beslediler

Kulübelerine gelen tilkiyi beslediler

'de Mersivan Dağı eteklerinde konaklayan Fikri Özkan ve Hasan Tahsin Arslan, kaldıkları kulübenin önüne gelen tilkiyi elleriyle besledi.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:09
Kulübelerine gelen tilkiyi beslediler

Özkan ve Arslan, dün gece İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne ait kayak tesislerinin bulunduğu bölgede, Atabarı Spor Kulübüne ait kulübede konakladı.

Kulübenin önünde oturan iki arkadaş, yakınlarına kadar gelen tilkiye yufka, peynir ve sucuk verdi.

Tilkiyi elleriyle besleyen Özkan ve Arslan, daha sonra kulübenin kapısını açık bırakarak hayvanın içeri girmesine izin verdi.

Sobanın önünde çay içen arkadaşlar, bir yandan da tilkiyi beslemeye devam etti.

Özkan, bu sırada cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Görüntülerde Özkan'ın, "Görüyorsunuz, her şey ortada, anlatmaya gerek yok. Kulübemizin ışıklarını yanık görünce geliyor. Burası Atabarı Kayak Merkezi, tilkilerle komşuluk ediyoruz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 'Doğayı neden seviyorsun?' diyorlar bana, doğadaki her şey bizi seviyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kulübelerine gelen tilkiyi beslediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN