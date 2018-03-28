Lise öğrencilerinden şehitlere vefa programı

Tokat Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okullarının konferans salonunda şehitlere vefa gecesi düzenledi. Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz, 15 Temmuz gibi yakın tarihte yaşanan ve çok sayıda şehidin verildiği önemli günlerin yad edildiği programda, şiirler okundu, yaşanmış asker hikayeleri sahnelendi. Programda 22 Mart 2018 tarihinde Afrin'de teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Turhallı Sözleşmeli Er Gökhan Güllü de unutulmadı. Öğrenciler tarafından Şehit Güllü'nün anısına 'Silahını Vermeyen Asker' oyunu sergilendi.

Okul Müdürü Nilgün Koyuncu, milli ve manevi değerlerin öğrenciler tarafından benimsenmesinin, vatan, millet, bayrak ve şehit sevgisinin aşılanması maksadıyla bu programı düzenlediklerini söyleyerek, gönüllü öğrenciler tarafından yapılan çalışmaları idare olarak desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Koyuncu: "Çocuklarımız, hem arkadaşlarına, hem okul aile birliği yöneticilerimize hem de bizlere unutulmaz bir gün yaşattı. Dolu dolu geçen programımızda milli değerlerimizi diri tutmayı hedeflemiştik ve bunu başardığımıza inanıyorum. Vatanına, milletine, bayrağına, şehidine, örfüne, adetine ve inancına bağlı gençler yetiştirebilmeyi çok önemsiyoruz. Programda emeği geçen tüm meslektaşlarıma, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Bizleri duygulandıran, hislerimize tercüman olan güzel bir etkinlikti. Afrin'de verdiğimiz son şehitlerimizden olan hemşerimiz Gökhan Güllü'yü de hatırlamaları ve O'nu yad etmeleri çok anlamlıydı. Başta Şehidimiz Gökhan Güllü olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.