Öğrencilerden yaşlılara moral

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa Ortaokulu öğrencileri Yaşlılar Haftası nedeniyle okuluna yakın olan evlerdeki yaşlıları ziyaret ederek onları mutlu ettiler. Ellerindeki çiçeklerle ziyarete giden ve her öğrencinin elini öptüğü yaşlılar ziyaretlerde çok mutlu oldular ve gözyaşlarına hakim olamadılar. Yaşlılar, çocukları ve torunları yaşındaki ziyaretçilerle, bir süre sohbet ettiler.

Okul Müdürü Şinasi Karataş, ziyaretin amacının kuşaklar arasında köprü kurmak olduğunu belirterek, "Her bir öğrencimiz, bir yaşlımız ile özel olarak ilgilenerek, onların mutluluğuna ortak olmaya çalıştı. Geçmişimizi bilmeden geleceğe emin adımlar ile yürümenin mümkün olmadığı bilincindeyiz. Bu yönde çalışmalarımıza ve eğitimimize yön vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

