Tarihi tiyatro oyunu beğenildi

Muş Varto Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen Demet Sönmez ile M. Akif Yıldız'ın yazdığı, Toygun Ateş'in yönettiği ve Karşıyaka Sanat Merkezi oyuncuları tarafından sahnelenen oyun, Varto Kültür Merkezinde sahnelendi. Öğrencilerin büyük beğenisini toplayan oyun, zaman zaman duygulu anlar yaşattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Kut'ül Amare Zaferi'nin Türk tarihinin unutturulmuş şanlı zaferlerinden biri olduğunu söyledi. Gelecek neslin, Çanakkale Zaferi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin kazandığı son zafer Kut'ül Amare'yi çok iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Süne, "Tiyatro ekibi, adeta bizleri eski savaş günlerine götürdü. Osmanlı Devleti'nin bundan tam 101 yıl önce İngiliz Devleti ve müttefiklerine karşı kazandığı bu muazzam zaferi yeni nesil bilmeli, tüm olumsuz koşullara rağmen mucizeler oluşturan şanlı ecdadımızı mutlaka tanımalıdır.

Bu zaferi unutmamak ve unutturmamak adına düzenlediğimiz etkinlik, kahraman ecdadımızın minnetle yad edilmesine, onların anılmasına vesile oldu. Ecdadımız ile ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştuMuş ve Varto ilçelerinde olmaktan son derece onurlu ve gururlu olduklarını dile getiren Demet Sönmez ise, "Ecdadımızın topraklarında bu tarihi oyunu oymak bizleri daha çok heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

Oyunu çok beğendiklerini söyleyen öğrenciler bu tür etkinliklerin sürmesini istedi.