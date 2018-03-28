Trabzon'da devrilen polis aracındaki kayıp polisi arama çalışmaları devam ediyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 410 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede 58 dalgıç ve diğer ekipler de dere boyunca detaylı arama gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterlerin de katıldığı aramalarda 52 araç, 1 drone, bot ve riskli görünen bölgelerde su altı kamerası kullanılıyor.Dalgıçlar ve diğer ekiplerce su seviyesi azalan dere boyunca riskli görülen bölgeler üst üste taranıyor.

Dere boyunca şüphelenilen iki farklı noktada operatörler, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince de ayrıca dere hattının denizle bağlantılı olduğu noktalarda detaylı arama yapılıyor. Büyükşehir Belediyesince de olay yerinde kurulan çadırlarda Ayan'ın eşi Hacer, annesi Ayşe, babası İsmail ile kardeşleri Muhammer ve Mücahit Ayan'ın bekleyişleri sürüyor. AFAD tarafından kurulan Mobil Koordinasyon Merkezinde de bölge haritaları üzerindeki incelemeler devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.