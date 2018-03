Türkiye'de bir ilk olarak Samsun'da hayata geçen ve şuanda Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde bu yıl öğrenci alan 'Tıbbi Cihazlar Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' okul inşaatı temel çalışmaları başladı. 16 derslik, laboratuvar ve atölyelerden oluşan okul binasının tamamlanmasının ardından öğrenciler kendi okullarına taşınarak eğitimlerine Tekkeköy Kutlukent mevkisindeki Tıbbi Cihazlar Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam edecekler.

Tekkeköy'e yeni bir okul daha kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Türkiye'de ilk ve tek olan Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının temel çalışmalarına başladık. Okulumuzun bir an önce tamamlanması için her konuda üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Eğitim her zaman önceliğimizdir felsefesi çerçevesinde yeni eğitim kurumlarının ilçemizde hayat bulması için arazi tahsisi, imar çalışması, resmi kurumlarla diyalog, yatırımcı bulunması gibi çalışmaların yanında daha birçok alanda elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için çaba sarf ediyoruz.

Temel çalışmaları başlayan bu Anadolu Lisemiz diğer okullardan çok farklı. Çünkü bu okulumuz Türkiye'de ilk ve tek. Okulumuzdaki öğrencilerimiz genel eğitimlerin yanında tamamen tıbbi cihaz teknolojileri ile ilgili eğitimler alacaklar. Samsun tıbbi aletler üretimi açısından Türkiye'de önde gelen bir şehrimiz. Kentimizde tıbbi aletler konusunda ciddi üretimler yapan firmalarımız ihracat yaparak ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Özellikle tıbbı cihaz üreten firmaların en büyük isteği yetişmiş kalifiye elemandır. Her biri iş yerlerinde çalıştıracak kalifiye eleman sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İşte bu Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ilk etapta bu açığı kapatacak. Yani bu lisemizden mezun olan öğrencilerimizin işleri hazır sayılır. Önemli olan öğrencilerimiz kendilerini iyi yetiştirip alanlarında uzman olarak aranan eleman konumuna gelmeleridir" dedi.



TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

Okulun Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığının altını çizen Başkan Togar, şunları söyledi:

"İlçemizde yapımına başlanan bu okulun Türkiye'de ilk olması bizleri çok sevindirdi. Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde bu yıl öğrenci alan Tıbbi Cihazlar Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önümüzdeki günlerde kendine ait binasına taşınarak öğrencilerimiz kendi okullarında eğitim görecekler. Çabalarımız sonrasında ilçemizde her alanda vücut bulan eğitim kurumlarımız sayesinde Tekkeköy eğitimde artık marka bir şehir olarak yerini aldı."