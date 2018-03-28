Turnalar Aras Nehrine gelmeye başladı

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Turnalar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte besin zincirinin bol olduğu Aras Nehrine gelmeye başladı. Yaklaşık 2 metre kanat açıklığına sahip, ortalama 90 cm boyunda olan Turnalar tek eşli olup iki adet yumurta yapar. Kuluçka süresi 30 gün kadardır. Suyun olduğu tarlaları ve kumluk yerleri tercih ederler. Zemini kazma, tırmalama ve gagalama yoluyla yiyecek arar, bitki, böcek, kurbağa, sürüngen ve tahıllarla beslenirler. Göç dönemleri Ağustos ve Eylül aylarında başlar" dedi.

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