Vali Yıldırım'dan Malazgirt ilçesine ziyaret

Beraberindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okçular Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Avni Önder ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Aziz Yıldırım, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Kaymakam Soner Kırlı'nın makam odasında Malazgirt ilçesinde yapılacak 26 Ağustos Zafer Bayramı için yapılacak hazırlıklar hakkında brifing alan Vali Yıldırım, daha sonra berberindeki heyetle 'Milli Park' ilan edilen yerleri gezerek, etkinlikler için yapımı düşünülen projeler hakkında yeklilerden bilgi aldı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ve berberindeki heyet, 1071 Zafer Anıtı'nda bir dizi incelemeler yaparak, 26 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Türkiye Okçuluk Vakfı yetkililerinden bilgiler aldı. 1071 Zafer Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmeyen Vali Yıldırım, "Atalarımın toprağında bulunmaktan son derece mutluyum" dedi.

Vali Yıldırım ve berberindeki heyet, daha sonra Selcan Hatun Kadın Dayanışma Merkezinin açılışını yaptı. Malazgirt Belediyesinin kira ve mobilya desteği verdiği Türkiye Şehitler ve Gaziler Vakfı Malazgirt Temsilciliği ile 1071 Engelsiz Yaşam Derneğini de ziyaret eden Vali Yıldırım, Malazgirt Belediyenin yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.



"BU VATAN BİZİM"

Vali Yıldırım, Malazgirt ilçesine bu yıl içinde yaklaşık 20 defa geldiğini belirterek, "Daha da gelmeye devam edeceğim. İlçemizde barış ve huzurun gelmesi için yaptığımız çalışmaları biliyorsunuz. Çok şükür Malazgirt ilçemizin şanlı tarihine Cumhurbaşkanımız sahip çıktı.

Bu ilçede çok ciddi yatırımlarımız olacak. Sizlerde çok yakından görüyorsunuz, Kaymakamız Soner Kırlı da çok güzel çalışıyor. Bakınız kaymakamımız, Şehit Aileleri Derneği ile engelli kardeşlerimize yer tahsisi etmiş. Gerçekten çok güzel bir davranış, ben kendisini tebrik ediyorum. İlçenin barışı ve huzuru için çok çalıştığının farkındayız. Hepimiz çalışmalıyız. Çünkü bu vatan bizim" dedi.

Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet, daha sonra Muş'a hareket etmek için ilçeden ayrıldı.

