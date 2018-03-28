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Yeniden gönül seferberliği

Âşıklar ve Şairler Derneği tarafından Anadolu'nun kültürel zenginliğinin önemli bir ifadesi olan Âşıklık geleneği tekrar yaşatılıyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:46
Yeniden gönül seferberliği

Okulları ziyaret eden lu Âşıklar, öğrencilere kendi yazmış olduğu şiir ve besteleri ile güzel dakikalar yaşatıyor.

Erzurum Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje ile 12 okulu ziyaret eden âşıklar, 'Aşıklık Geleneğini' yeni nesillere aktarıyor. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun öncülüğünde başlatılan proje ile amaçlarının Âşıklık geleneğinin yaşatılması olduğunu dile getiren Erzurum Âşıklar ve Şairler Derneği Başkanı Nurullah Özkılıç, "Yeniden Gönül Seferberliği" adıyla başlatılan proje ile öğrencilerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Başkan Özkılıç, "İlimizde halk ozanlarıyla ilgili okullarımızda yoğun programlar yapıyoruz. Milli vatan davamızın temsilcileri, halk edebiyatçıları ve kültür elçileri olan ozanlarımız kültürümüzün, geleneğimizin en önemli mensuplarıdır. Bizler bu mensubiyet bilinciyle büyüklerimizin çizdiği Dadaş ufkuyla Şehri Mübarek'in kültürünü, örf, adet ve geleneğini gelecek nesillere aktarıyoruz" dedi.

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