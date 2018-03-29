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itfaiyesinden yaygın tatbikatı

Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, MNG ilkokulunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 11:29
Bitlis itfaiyesinden yaygın tatbikatı

İtfaiye erleri, 'yangın nasıl çıkar, nasıl söndürülür ve nasıl kontrol altına alınır' gibi teorik bilgileri öğrencilere aktardıktan sonra tatbikata geçildi. Verilen yangın alarmı ile öğrenciler itfaiye ekipleri nezaretinde tahliye edilerek, okul bahçesine çıkarıldı. Tahliyenin ardından itfaiye ekipleri, okulda meydana gelebilecek bir yangına nasıl müdahale edileceğini uygulamalı şekilde öğrencilere gösterdi. Öğrencilere, yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağı anlatıldı, mahsur kalan bir öğretmenin tatbikat gereği tahliyesi gerçekleştirildi. MNG İlkokulu'ndaki tatbikatın ardından, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.

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Bitlis itfaiyesinden yaygın tatbikatı
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