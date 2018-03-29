Öğrenciler "Mobil gençlik merkezi" ile eğleniyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Hasköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, gençlik liderleri tarafından kurulan 'Mobil Gençlik Merkezi' ile sınav öncesi stres attı. Okul bahçesinde kurulan oyun alanında boks, okçuluk, voleybol, sokak tenisi, mini golf, satranç, basketbol, futbol, halk oyunları ve çocuk oyunları gibi etkinlikler gençlerle buluşturuldu. Sınav öncesi halaylar çekip, oyunlar oynayan öğrenciler doyasıya eğlendi.

Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Rıdvan Taşdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında il genelinde bu güne kadar 40 okulda çeşitli etkinlikle düzenlediklerini söyledi. Bu güne kadar 8 bin öğrenciye ulaştıklarını hatırlatan Taşdemir hedeflerinin 10 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu ifade ederek, "Proje kapsamında öğrencilerimize masa tenisi, satranç, basketbol, boks ve halk oyunları gibi değişik etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de sportif faaliyetleri öğreniyor. 2017 yılında 40 okulda etkinlik düzenledik. 2018 yılında bu üçüncü okulumuz. Hedefimiz 10 bin gence ulaşmaktır. Şu an itibariyle 8 bin gence ulaşmış bulunmaktayız. Bugün Hasköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesine geldik ve burada çeşitlik etkinlikler düzenledik. Gittiğimiz her okulda yoğun ilgi görüyoruz. Çocuklarımız hem spor yapıp stres atıyor hem de kendileri için farklı bir çalışma olmaktadır" dedi.

Okul Müdürü Neslihan Göngür, "Gençlik Merkezi Müdürlüğü 'Mobil Gençlik Merkezi' projesi çerçevesinde okulumuzda derslerin dışında çeşitli sportif faaliyetlerinin yanı sıra bazı etkinlikler düzenlendi. Çocuklarımız sosyal ve kültürel etkinlikle dâhil oldular. Çocuklarımız için iyi bir moral oldu. Ders dışında güzel etkinlikler sergilendi kendilerini teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

12 Sınıf Öğrencisi Aynur Bahşı ise, gençlik merkezince ilk kez okullarında böyle güzel etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, etkinliğin kendileri için iyi bir moral motivasyonu olduğunu söyledi.