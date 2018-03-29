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Öğrenciler opera ile tanıştıOpera sanatçıları öğrencilerin ayağına geldi

’un Bafra ilçesinde bir lisede opera sanatçıları tarafından konser verildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 12:13
Öğrenciler opera ile tanıştıOpera sanatçıları öğrencilerin ayağına geldi

Bafra Galip Öztürk Ortaokulunun Maarif Hareketi kapsamında uygulayıp yürüttüğü "Çok Yönlü Eğitim Kalıcı Öğretim Projesi" çerçevesinde Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları okulda öğrencilerle buluştu. Okulun konferans salonunda, Opera Atölyesi Eğitim etkinliği ile çeşitli opera eserleri seslendiren Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Leyla Ceren Koç, Murat Göçken, Sermin Töre, Metin Bayram ve piyanist Melek Qocayeva, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında uygulanan "Çok Yönlü Eğitim Kalıcı Öğretim Projesi'nin çeşitli etkinliklerle devam edeceği öğrenildi.

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Öğrenciler opera ile tanıştıOpera sanatçıları öğrencilerin ayağına geldi
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