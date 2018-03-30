Kars Digor’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza; Kars-Iğdır Karayolu'nun 30 kilometresinde meydana geldi. Iğdır istikametinden Kars istikametine seyir halindeki H.E. yönetimindeki kamyon, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü H.E. yaralandı. Yaralı H.E. olay yerine gelen ambulans Digor Devlet Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan Digor Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.E. yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.