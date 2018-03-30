Kastamonu’da fabrikanın duvarı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'da bir fabrikaya bağlı olarak müteahhit firma bünyesinde çalışan Özgür Müzennet (26) ve Sinan Arslan (27), fabrika içerisinde kazı yaptıkları esnada beton duvarın devrilmesi sonucu duvarın altında kaldılar. Yaralanan işçiler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Özgür Müzennet'i, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine, Sinan Arslan'ı Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Özgür Müzennet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, fabrikaya giderek incelemelerde bulundu. Ayrıca polis ekipleri, kazanın yaşandığı anda olay yerinde bulunan işçilerin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.