Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;" Bölgemizde havanın Elazığ ve Malatya Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı, Adıyaman parçalı ve çok bulutlu, Bingöl ve Tunceli'de ise parçalı çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir"denildi.

Sıcaklığın 1-3 derece arasında düşeceğini aktaran merkez, rüzgarın Malatya ve Elazığ'da saatte 30-50 kilometre hızla esmesi beklendiği uyarısını yaptı.