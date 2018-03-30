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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü, , Malatya, Bingöl ve Tunceli'de aralıklarla beklendiğini bildirdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:20
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;" Bölgemizde havanın Elazığ ve Malatya Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı hafif lı, Adıyaman parçalı ve çok bulutlu, Bingöl ve Tunceli'de ise parçalı çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir"denildi.

Sıcaklığın 1-3 derece arasında düşeceğini aktaran merkez, rüzgarın Malatya ve Elazığ'da saatte 30-50 kilometre hızla esmesi beklendiği uyarısını yaptı.

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
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