Palandöken Belediyesi bahar temizliğine başladı

Palandöken'de çalışmalarını hızlandıran Palandöken Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında vatandaşların sosyal hayatlarını temiz ve hijyenik alanlarda geçirmesi yönünde büyük çaba harcıyor. İlçe genelin de başlatılan bahar temizliğinde rutin işlerin dışında caddeler, sokaklar ve boş alanlarda genel çalışma yapılıyor. Evsel atıklar, bahçe atıkları, metruk alan temizliği, yolların basınçlı suyla yıkanması gibi çalışmaların belirli bir program çerçevesinde devam ettiğini belirten Belediye ekipleri, girilmedik mahalle, cadde ve sokak bırakmadan çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN BULUTLAR, PROGRAM DAHİLİN'DE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

İlkbaharın gelişiyle Mahalleleri de, cadde ve sokaklarda biriken çamurların, atıkların temizlenmesi için çalışmaların hızlandığını vurgulayan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar," Halkımızın sağlığının korunması ve ilçemizin temiz bir görünüme kavuşması için program dahilin de çalışmalarımızın yanı sıra sorumluluğundaki parkları tek tek gezerek eksikleri tespit eden ekiplerimiz, parklardaki ağaçlandırma, çimlendirme, banklar, kamelyalar, oyun grupları ve korkuluklardaki eksikleri de gidermeye başladı. Parklardaki bakım onarım yeniden düzenleme çalışmalarımız sezon boyunda aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamda tozdan ve farklı unsurlardan olumsuz etkilenmesini önlemek, temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımızın çöplerini yere değil çöp konteynırlarına atmalarını istiyoruz" dedi.