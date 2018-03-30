Safranbolu'da cami avluları gül suyuyla yıkanıyor

Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in talimatı ile başlatılan ve Safranbolu'daki tüm camileri kapsayan gül suyu ve gül yağı karışımı ile yıkama çalışmaları devam ederken diğer yandan mahalle, cadde ve ana arterlerde de yıkama çalışmaları ara verilmeden devam ediyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, camilerin dinimizin en önemli unsurlarından birisi olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde başlattığımız uygulama ile Safranbolu'muzda bulunan tüm Camilerimizde gül suyu ve gül yağı karışımı ile avlularda yıkama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmemiz elzemdir. Bu nedenle arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Yine yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde bir Dünya Miras kenti olan Safranbolu'muzun hemen her köşesine girerek yıkama ve temizlik çalışmalarını bir kat daha hızlandırdık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyorlar. Bununla birlikte Tarihi Çarşı bölümünde de sokakların dar olması nedeni ile büyük araç ile hizmet veremiyoruz. Vatandaşlarımıza Çöp Taksi ile hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.