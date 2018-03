Tekkeköy’den sosyal belediyecilik

İlçeyi iyi bilen iyi tanıyan Tekkeköy'de doğup büyüyen biri olarak halkın sesine taleplerine kulak verdiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Göreve geldiğimiz ilk gün ilçemizde en büyük eksiklik olarak gördüğümüz sosyal belediyeciliği her manada kurumumuza entegre etmeyi başardık. Muhtaç vatandaşlarımızın sağlık, barınma, ısınma, yiyim, gıda gibi birincil ihtiyaçlarını karşılamak hayatlarını zorlaştıran tüm engelleri ortadan kaldırmak için birçok farklı alanda sosyal yardım faaliyetleri yürüttük. Kısa süre zarfında titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde sosyal belediyecilik anlayışını tüm yönleriyle uygulayarak hayata geçirdik. Yürütmüş olduğumuz sosyal yardımlar ve sosyal belediyecilikle ilgili çalışmalar yerel ve ulusal manada kamuoyunda ses getirerek birçok belediye tarafından örnek alınıp uygulanmaya başlandı. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ve yalnız yaşan yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında hemen yanı başlarında olduk. Vatandaşlarımızın ve ailelerinin hayat koşullarını bir nebze olsun kolaylaştırmak, önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak ve her daim Tekkeköy Belediyesi ailesi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek için kısa sürede farklı alanlardaki birçok hizmeti, çalışmayı, projeyi tek tek hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın her zaman, her koşulda yanlarında olmak, yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve de sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda gördüğü tedavi sonrası yürümekte zorluk çeken Şükran ablamızın evinin içinde rahat hareket edebilmesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi için bu mübarek Cuma gününde kendisine tekerlekli sandalye hediye ettik. Rabb'im hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, sıkıntılı kullarına ferahlık ihsan eylesin" dedi.



"ÖZEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

İlçe 62 mahallesinin tamamında engelleri ortadan kaldırmak için özel çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Togar, "Sosyal belediyecilik anlayışını çerçevesinde özellikle dezavantajlı gruplar ve engelli vatandaşlarımızın hayatındaki engelleri ortadan kaldırmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bu güne kadar kırın üzerinde akülü ve tekerlekli sandalyemizi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Engelli vatandaşlarımıza sadece tekerlekli veya akülü sandalye dağıtımında bulunarak sorunların çözülmeyeceğinin farkındayız. Bu manada da farklı çalışmalar planlayıp hayata geçirdik. İlçemizin yapısını, binaların durumunu, yolları, parkları, kaldırımları engelsiz bir şekilde inşa ediyoruz. Yaptığımız bu tekerlekli sandalye yardımı ile ailelerin ve vatandaşlarımızın bir nebze de olsun hayatlarına artı katmaya onların ailesi gibi yanlarında olduğumuzu göstermeye çalıştık. Bu ve buna benzer çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.