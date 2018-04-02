Başkan Ay, samandere’de öğrencilerle buluştu

Düzce'de keşfe çıkan Düzce Üniversitesi öğrencileri Samandere Şelalesinde şaşırtan bir sürprizle karşılaştı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın tahsis ettiği otobüsle 'Okuduğun Şehri Tanıyor Musun?' sloganı ile yola çıkan öğrenciler Düzce Belediyesi Samandere Şelalesi Sosyal Tesislerinde yemek molası verdiği sırada Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile buluştu. Başkan Ay ve Eşi ile birlikte şelaleyi gezen öğrenciler merak ettiklerini de Başkan Dursun Ay'a sorma fırsatı buldu. Geziye katılan öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Dursun Ay "öğrencilerimiz ülkemizin bugünü, yarınıdır. Onların şehrimizi gezerek, görerek memleketlerinde anlatmasını istiyoruz, gönüllü kültür ve turizm elçisi olmalarını diliyoruz. Onların Düzce'yi gezmek istediğini öğrenince araç konusunda yardımcı olmak istedik. Şimdi de ilimizin doğal, kültürel özelliklerini yakından görme fırsatı buluyorlar. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Burada tevafuk üzere bir araya gelmemiz de çok güzel oldu. Hepsine derslerinde başarılar diliyorum" dedi.



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