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" Projesi" gezileri devam ediyor

nın düzenlediği " Projesi" kaldığı yerden devam ediyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 15:09
Biz Anadoluyuz Projesi gezileri devam ediyor

tarafından yürürlüğe konulan "" projesi kapsamında, Erciş ilçesinden 189 öğrenci 'e uğurlandı. Havaların ısınması ile birlikte "Biz Anadoluyuz Projesi" tekrar başlarken gezi kapsamında lı öğrenciler İzmir'in tarihi ve turistik yerlerini gezmek için Van Ferit Melen Havaalanı'nda İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, jandarma ve emniyet müdürlüğü temsilcileri tarafından uğurlandı.

Van Valiliği tarafından koordine edilen projeyle, daha önce il dışına çıkmamış olan başarılı öğrenciler, İzmir'de bu illerin valiliklerince hazırlanan program dâhilinde şehirlerin hem tarihi ve turistik mekânlarını gezecek hem de yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı bulacak.

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"Biz Anadoluyuz Projesi" gezileri devam ediyor
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