"Biz Anadoluyuz Projesi" gezileri devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, Erciş ilçesinden 189 öğrenci İzmir'e uğurlandı. Havaların ısınması ile birlikte "Biz Anadoluyuz Projesi" tekrar başlarken gezi kapsamında Vanlı öğrenciler İzmir'in tarihi ve turistik yerlerini gezmek için Van Ferit Melen Havaalanı'nda İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, jandarma ve emniyet müdürlüğü temsilcileri tarafından uğurlandı.

Van Valiliği tarafından koordine edilen projeyle, daha önce il dışına çıkmamış olan başarılı öğrenciler, İzmir'de bu illerin valiliklerince hazırlanan program dâhilinde şehirlerin hem tarihi ve turistik mekânlarını gezecek hem de yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı bulacak.

