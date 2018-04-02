Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Edremit SHM ‘Muhtarlara Seminer Düzenledi

Edremit SHM ‘Muhtarlara Seminer Düzenledi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Edremit’te ikamet eden muhtarlara yönelik kurumun çalışmaları yönünde seminer verildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:55
Edremit SHM ‘Muhtarlara Seminer Düzenledi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Merkezi tarafından Edremit'te ikamet eden muhtarlara yönelik Aile Sosyal Destek Programı ve Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün sunmuş olduğu hizmetlerin semineri verildi. Kuruluş Müdürü Kenan Koç ve Müdür Yardımcısı Murat Hasanoğlu tarafından verilen seminerde ASDEP nedir, amacı, vizyonu, temel görevleri ve sahada karşılaşılan problemler ile Sosyal Hizmet Merkezlerinin hizmet alanı ve işleyişi hakkında genel tanıtım yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Edremit SHM ‘Muhtarlara Seminer Düzenledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN