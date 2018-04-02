Edremit SHM ‘Muhtarlara Seminer Düzenledi

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Edremit'te ikamet eden muhtarlara yönelik Aile Sosyal Destek Programı ve Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün sunmuş olduğu hizmetlerin semineri verildi. Kuruluş Müdürü Kenan Koç ve Müdür Yardımcısı Murat Hasanoğlu tarafından verilen seminerde ASDEP nedir, amacı, vizyonu, temel görevleri ve sahada karşılaşılan problemler ile Sosyal Hizmet Merkezlerinin hizmet alanı ve işleyişi hakkında genel tanıtım yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.



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