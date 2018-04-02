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Hem küçükler, hem yetişkinler doyasıya eğlendi

Nisan ayına konser ve çocuk etkinlikleri ile girdi. Haftasonu çocuklara yönelik düzenlenen "Maşa ile " adlı çocuk programı büyük ilgi gördü.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:03
Hem küçükler, hem yetişkinler doyasıya eğlendi

Akşam programında "" konseri her yaştan li müziğe doydu.

Düzce Bahar mevsimine konser ve çocuk etkinlikleri ile girdi. ZED Organizasyon tarafından düzenlenen etkinliklerde yüzlerce minik ve yetişkin doyasıya eğlendi. Gündüz Programında "Maşa ile " adlı müzikli çocuk gösterisini yüzlerce minik keyifle izledi. Düzce merkezin yanı sıra ilçelerden de yüzlerce öğrenci Kalıcı Konutlar Spor salonundaki etkinliğe katıldı. "Maşa ile Koca Ayı" adlı oyun iki seansta yüzlerce kişi izledi.

MANUŞ BABA MÜZİĞE DOYURDU

Son günlerin en çok dinlenen isimlerinden "Manuş Baba" olarak tanınan Düzce'deydi. "Dönersen Islık Çal" albümündeki "Eteği Belinde, Haberin Var mı? gibi şarkılarla büyük çıkış yapan ve ile yaptığı "Kimler Gelmiş" düeti ile adından sıkça söz ettiren "Manuş Baba" Düzcelilere müzik zevki sundu.

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