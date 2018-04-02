Hem küçükler, hem yetişkinler doyasıya eğlendi

Akşam programında "Manuş Baba" konseri her yaştan Düzceli müziğe doydu.

Düzce Bahar mevsimine konser ve çocuk etkinlikleri ile girdi. ZED Organizasyon tarafından düzenlenen etkinliklerde yüzlerce minik ve yetişkin doyasıya eğlendi. Gündüz Programında "Maşa ile Koca Ayı" adlı müzikli çocuk gösterisini yüzlerce minik keyifle izledi. Düzce merkezin yanı sıra ilçelerden de yüzlerce öğrenci Kalıcı Konutlar Spor salonundaki etkinliğe katıldı. "Maşa ile Koca Ayı" adlı oyun iki seansta yüzlerce kişi izledi.



MANUŞ BABA MÜZİĞE DOYURDU

Son günlerin en çok dinlenen isimlerinden "Manuş Baba" olarak tanınan Mustafa Özkan Düzce'deydi. "Dönersen Islık Çal" albümündeki "Eteği Belinde, Haberin Var mı? gibi şarkılarla büyük çıkış yapan ve Nazan Öncel ile yaptığı "Kimler Gelmiş" düeti ile adından sıkça söz ettiren "Manuş Baba" Düzcelilere müzik zevki sundu.

