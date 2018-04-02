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Kabadüz’de toplantısı

'nun Kabadüz ilçesinde toplantısı yapıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:30
Kabadüz’de Mera Denetim Komisyonu toplantısı

Kabadüz ilçesinde yayla ve meralarda kaçak yapılaşmayı önlemek ve doğal yapısını korumak amacıyla oluşturulan İlçe Denetim Komisyonu, Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden başkanlığında toplandı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çambaşı Yaylası olmak üzere yaylaların genel sorunu ve meraların korunması konuları üzerinde istişareler yapılarak, kaçak yapı ve çevirgeler ile ilgili çalışmalara başlanılmasına karar verildi.

Toplantıya ayrıca, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Servet Çelenk, İlçe Mal Müdürü Oktay İkinci, İlçe Gıda, ve Hayvancılık Müdürü Engin Odabaş, Ziraat Odası Başkanı İdris Kurt, Kadastro Müdürlüğünde kadastro teknisyeni ve mahalle muhtarları katıldı.

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Kabadüz’de Mera Denetim Komisyonu toplantısı
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