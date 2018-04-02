Ordu'da Otizm Farkındalık Günü

Ordu Gençlik Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi ve Altınordu Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, çeşitli farklı liselerden gelen öğrenci topluluğu, Tayfun Gürsoy Parkı'nda buluştu. Öğrenciler, otizm hastalığına dikkat çekmek amacıyla ellerindeki dövizlerle birlikte sahil boyunca bir süre yürüyüş yaptı. Yürüyüşe, velileriyle birlikte otizmli çocuklar da katıldı.

Yürüyüş etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ersin Moral, etkinliğin amacının otizmli bireyleri insanlara tanıtmak olduğunu söyledi. Moral, "Dünyada otizm tanımlama oranları çok arttı. Önceden otizm kavramını kimse bilmiyorken, şimdi ise herkes neredeyse bu kavramın farkında. Bizim niyetimiz, bugün burada bu aktiviteyi yaparak, otizm hakkında farkındalık oluşturmak. Farkındalık oluştururken, onlara acımalarını ve yardım etmelerini değil, sadece onların farkında olmalarını istiyoruz. Onları olduğu gibi kabul etmelerini istiyoruz. Otizmli bireyleri tanıtmak, bu bireyleri insanlara tanıtmak ve insanların da bu bireyleri tanımalarını hedefliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, otizmin simgesi olan yaklaşık 500 mavi balonu gökyüzüne bıraktı.

