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Tekneden denize düşen genç bulunamadı

'un Alaçam ilçesi açıklarında denize trol ağı bırakırken dengesini kaybederek tekneden düşen genci arama çalışmalarından bir netice alınamadı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:02
Tekneden denize düşen genç bulunamadı

Bugün saat 11.00 sıralarında Alaçam Yoklu açıklarında "Baba Muhsin" isimli balıkçı teknesi ile denize açılan (23), trol ağı bırakıldığı esnada dengesini kaybederek denize düşerek gözden kaybolmuştu. Kaybolan genci bulmak için gün boyu helikopteri havadan arama çalışmalarına destek verirken, bölgedeki balıkçı tekneleri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Akşama kadar yapılan aramalardan bir netice alınamayınca aramaya katılan balıkçı tekneleri de havanın kararmasıyla birlikte limana geri döndü. Yakakent limanında Emrah Danacı'nın yakınları ise meraklı gözlerle limanda beklemeye devam etti.

Arama çalışmasının yarın devam edeceği bildirildi.

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Tekneden denize düşen genç bulunamadı
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