Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Van Büyükşehir Belediyesi aşıkları Van’da buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi ları Van’da buluşturdu

Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerden halk ozanlarının katılımıyla ’da lar gecesi düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:16
Van Büyükşehir Belediyesi aşıkları Van’da buluşturdu

'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda lar gecesi düzenlendi. Geceye Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Muzaffer Aktuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ve Türki Cumhuriyetlerden gelen halk ozanları Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Aşık Temel Turabi, Aşık Rahim Sağlam, Aşık Nargile, Aşık Kul Nuri, Aşık Gül Zalova davetlilere keyif dolu bir gece yaşattı. İlgi gören gecede sazlı sözlü halk geleneğinin temsilcileri aşıklar, atışmalarıyla vatandaşlardan büyük alkış aldı. İzleyiciler arasında her yaştan insanın olması ve bu geleneğin yaşatılması adına bu gecenin umut verici olduğunu belirten Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Muzaffer Aktuğ, "Aşıklar geleneği yüzyıllardır süregelen en önemli kültürlerimizden biri. Bu nedenle sahiplenmesi yaşatılması gereken bir kültür. Bizde bu kültürü bu güzelliği yaşatma gayreti içindeyiz. Bu tür kültürel etkinliklerimiz devam edecektir. Bu güzel gecede bizlerle birlikte olan tüm aşıklarımıza ve tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Van Büyükşehir Belediyesi aşıkları Van’da buluşturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN