Van Büyükşehir Belediyesi aşıkları Van’da buluşturdu

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda Aşıklar gecesi düzenlendi. Geceye Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Muzaffer Aktuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ve Türki Cumhuriyetlerden gelen halk ozanları Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Aşık Temel Turabi, Aşık Rahim Sağlam, Aşık Nargile, Aşık Kul Nuri, Aşık Gül Zalova davetlilere keyif dolu bir gece yaşattı. İlgi gören gecede sazlı sözlü halk geleneğinin temsilcileri aşıklar, atışmalarıyla vatandaşlardan büyük alkış aldı. İzleyiciler arasında her yaştan insanın olması ve bu geleneğin yaşatılması adına bu gecenin umut verici olduğunu belirten Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Muzaffer Aktuğ, "Aşıklar geleneği yüzyıllardır süregelen en önemli kültürlerimizden biri. Bu nedenle sahiplenmesi yaşatılması gereken bir kültür. Bizde bu kültürü bu güzelliği yaşatma gayreti içindeyiz. Bu tür kültürel etkinliklerimiz devam edecektir. Bu güzel gecede bizlerle birlikte olan tüm aşıklarımıza ve tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



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