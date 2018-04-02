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’da 32 kilo ele geçirildi

merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonete yönelik düzenlenen operasyonda 32 kilo 464 gram ele geçildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:20
Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinde batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik köpeği, uyuşturucuyu göürecek olan kamyoneti takibe aldı. Kamyonet Edremit ilçesi Çimento Fabrikası önünde oluşturulan uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği 'Rexo'nun kamyonette yaptığı arama sonucu tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, aracın taban kısmına zulalanmış 32 paket halinde toplam 32 kilo 464 Gram maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü devam ediyor

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Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi
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