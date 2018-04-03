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Başkan Ercengiz kadro alan işçilerle bir araya geldi

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kadro alan 483 işçiyle bir araya geldi. Sultandere Hizmet Kampüsünde gerçekleştirilen toplantıya Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan yardımcıları Ali Say ve Hasan Duygulu, birim müdürleri ile işçiler katıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 14:37
Başkan Ercengiz kadro alan işçilerle bir araya geldi

Toplantıda konuşan Başkan Ercengiz, "4 yıldır vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için canla başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde hiçbir emekçimizin ekmeğiyle oynamayacağımızı söylemiştik. Bugüne kadar hiç kimsenin ekmeğiyle de oynamadık. 483 çalışanımız taşeron yasası ile kadroya geçecek. Yüz kızartıcı ve terörle ilgili suçlar haricinde kadro alamayan personelimizin mağduriyetini gidermek için avukatlarımız aracılığıyla çözüm arayacağız. Belediye olarak yaptığımız çalışmalarda sizlerin çok önemli katkıları var. 'umuz için yaptığımız hizmetlerde emeği geçen herkes bizim için çok kıymetlidir. Amacımız bu şehre layıkıyla hizmet etmek, bunu da sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte daha da çok çalışarak ve birlik içerisinde olarak Burdur'umuza hak ettiği hizmetleri kazandıracağız. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum, hayırlı olsun. si borçlarını ödedikçe, ekonomik gücünü arttırdıkça, üretimini arttırdıkça piyasa koşullarına en yakışan rakam neyse biz çalışanlarımıza bu rakamı vermek için gayret edeceğiz" diye konuştu.

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Başkan Ercengiz kadro alan işçilerle bir araya geldi
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