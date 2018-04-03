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Bu bölgede çıkan lere dikkat

Dr.Ata , ağız kenarı ve burun köprüsü kenarında çıkan ler konusunda uyardı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:30
Bu bölgede çıkan sivilcelere dikkat

Dermatec Polikliniği Dr.Ata , " sadece ergenlik dönemindeki kişileri etkilemiyor. Her yaş grubunda görülebilen sivilceler özellikle erişkinlerde ergenlik sivilcelerine göre daha da inatçı oluyor. Üstelik bu durum ergenlik döneminde hiç sivilce problemi olmayan erişkinler için son derece moral bozucu olabiliyor" dedi.

, konuya ilişin olarak yaptığı açıklamada, "Sivilceleri sıkmayın, ovalamayın ve patlatmayın. Özellikle yüzde çok önemli bir bölge vardır ki bu bölgelerdeki sivilceleri sıkmak oldukça tehlikelidir. Bu tehlikeli bölge ağız kenarlarınızdan burun köprünüze kadar olan yerdir. Buraya ölüm üçgeni adı verilmiştir. Çünkü içindeki kan damarları başın arka tarafında, beyne ait esas toplardamarlarla burada birleşiyor. Burada oluşacak bir enfeksiyon baş ağrısına, görüş kaybına, felçlere, bazen de ölümlere neden olabiliyor" diye konuştu.

"Yüzünüzle sürekli temas alışkanlığınız varsa burun ve dudak kıllarını cımbızla aldığınız, cildinizde oyuk açtığınız veya sivilceleri patlattığınız her sefer, oluşan yaralarda bakterilerin toplanması ve ölüm üçgenindeki kan dolaşımına karışmasına sebep olur" diyen Dr. Ata Nejat Ertek, "Sivilcelerden kurtulmak için A vitamininin önemli rolü vardır. Fakat mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır.

Yine çinko da sağlığı açısından önemlidir. Özellikle ergenlik çağında akne sıkıntısının, sıklıkla yaşanmasının en önemli nedeni bu dönemde vücuttaki çinko miktarı düzeyi en alt seviyededir. Çinko minerali içeriği yüksek olan kabuklu deniz ürünleri, et, tavuk, balık gibi besinlerin tüketilmesinde fayda vardır. Bir türlü kurtulamadığınız sivilce ve aknelerinizle ilgili mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışmanızda fayda var" şeklinde konuştu.

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Bu bölgede çıkan sivilcelere dikkat
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