Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Genç Çiftçi Projeleri başvuruları başladı

Genç Çiftçi Projeleri başvuruları başladı

'da Genç Çiftçi Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:27
Genç Çiftçi Projeleri başvuruları başladı

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda yapılan toplantıda "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Desteklenmesi" hakkında bilgi verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Erzincan Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü 'de katıldı.
Toplantı açılışında konuşan İl Müdür Murat Şahin, 2-30 Nisan tarihleri arasında başvurulacak projede genç çiftçilerin hayvansal ve bitkisel üretime yönelik iki kategori de destekleneceklerini söyledi. Şahin" Proje kapsamında 18 - 40 yaş arası genç çiftçilere 30 bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılacak bu sayede tarım nüfusunun gençleşmesi sağlanacağı gibi genç nüfusun tarım sektöründe değerlendirilerek kendi işlerinin patronları olması sağlanacaktır." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç Çiftçi Projeleri başvuruları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN