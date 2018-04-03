Genç Çiftçi Projeleri başvuruları başladı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda yapılan toplantıda "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" hakkında bilgi verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin'de katıldı.

Toplantı açılışında konuşan İl Müdür Murat Şahin, 2-30 Nisan tarihleri arasında başvurulacak projede genç çiftçilerin hayvansal ve bitkisel üretime yönelik iki kategori de destekleneceklerini söyledi. Şahin" Proje kapsamında 18 - 40 yaş arası genç çiftçilere 30 bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılacak bu sayede tarım nüfusunun gençleşmesi sağlanacağı gibi genç nüfusun tarım sektöründe değerlendirilerek kendi işlerinin patronları olması sağlanacaktır." dedi.



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