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'de "Her ay bir " etkinliği

Belediyesi tarafından düzenlenen "Her ay bir " etkinli kapsamında "" oyunu sahnelendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:07
Tunceli'de Her ay bir tiyatro etkinliği

Ünlü cu Abdullah Şahin'in yazıp yönettiği "" adlı oyunu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tiyatro severlerle buluştu.Vatandaşların ilgiyle izlediği ve Nokta Tiyatrosunun oyuncuları tarafından sahnelenen oyun, izleyicilerinden büyük beğeni aldı.

Oyunu Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Übeyde İpek, Ovacık Kaymakamı Selim Çomaklı ve çok sayıda vatandaş izledi.

Tiyatro sonrası Vali Sonel, oyunculara hediye ve çiçek verdi.

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Tunceli'de "Her ay bir tiyatro" etkinliği
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