Uşak'ta işçi taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (UOSB) firmalarda çalışan işçileri taşıyan Abidin Pastutmaz yönetimindeki 64 S 0133 plakalı servis minibüsü ile Murat Alkan'ın kullandığı 64 S 0230 plakalı servis minibüsü, Uşak-İzmir karayolu Uşak Lisesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, servis minibüslerindeki işçilerden Naim Güler (30), İnan Girgin (38), Ahmet Coşkun (19), Hulusi Tunca (35), Recep Aslan (53) ile Zafer Kılıç (45) yaralandı.Ambulanslarla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, minibüslerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.