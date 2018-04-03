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'ta işçi taşıyan iki çarpıştı: 6 yaralı

'ta işçi taşıyan iki nün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:55
Uşak'ta işçi taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

'ndeki (UOSB) firmalarda çalışan işçileri taşıyan Abidin Pastutmaz yönetimindeki 64 S 0133 plakalı ile Murat Alkan'ın kullandığı 64 S 0230 plakalı servis minibüsü, Uşak-İzmir karayolu Uşak Lisesi yakınlarında çarpıştı.

da, servis minibüslerindeki işçilerden Naim Güler (30), İnan Girgin (38), Ahmet Coşkun (19), Hulusi Tunca (35), Recep Aslan (53) ile Zafer Kılıç (45) yaralandı.Ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, minibüslerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Uşak'ta işçi taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
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