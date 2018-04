Ağrı KYK yurtlarında “İnsaf Et, Tasarruf Et” seminerleri verildi

AĞÇED ve Ağrı ÇEKUD İl Temsilciliği tarafından "İnsaf Et Tasarruf Et" Projesi kapsamında 3'ü kız 2'si erkek Kredi Yurtlar Kurumuna ait 5 yurtta 'İnsaf Et, Tasarruf Et' seminerleri düzenlendi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilen seminerlerde dünyadaki kaynakların sınırlı olduğu, bilinçli tüketim ve doğru kullanım ile sınırlı kaynakların daha verimli olarak kullanabileceği anlatıldı. Öğretim görevlileri, sadece damlayan musluklardan, çöpe giden ekmek ve gıda maddelerinden hem ülkemizde hem de dünyadaki açlık ve susuzluk çeken binlerce kişinin ihtiyaçlarının karşılanabileceği konuları üzerinde duruldu. İsrafın önüne geçme ve bilinçli tüketim ile son bulabileceğinin vurgulandığı seminerler öğrenciler tarafından ilgi ile karşılandı.

Seminerler sonunda seminerlerde görev olan öğretim görevlilerine ve KYK Ağrı İl Yurt Müdürü ve diğer yurtların müdürlerine teşekkür mahiyetinde çerçeveli Fidan Sertifikası hediye edilerek farkındalık oluşturuldu. Öte yandan 22 Nisan'da saat 13.00'te "Köklerimiz Bu Topraklarda" sloganıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilecek Fidan Dikimi etkinliği hakkında da öğrencilere bilgi verildi.