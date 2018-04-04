Ağrı’da hayvanlar meraya çıktı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çiftçiler kış boyunca ağıllarda ot ve saman vererek besledikleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanları meralara çıkarmaya başladı. Geçen yıla göre kışın çetin geçmemesi nedeniyle çiftçiler saman ve ot tasarrufunda bulundu. Karların erimesinin ardından akarsu ile birlikte yeşillenen tarlalarda hayvanlar sabahın eren saatlerinden akşama kadar otlatılıyor. Havalarında güzel olmasını fırsat bilen çiftçiler bir yandan hayvanlarını otlatırken bir yandan da fazla olan ot ve samanı önümüzdeki yıl kış mevsiminde kullanmayı amaçlıyor. Bu yıl karın geç yağdığını dile getiren çiftçiler, kış mevsiminin kısa sürdüğünü bu nedenle zorlanmadıklarını söyledi. Ot ve samanda tasarrufta bulunduklarını ifade eden çiftçiler, yağan yağmur ile birlikte tarlaların bereketli olacağını ve herhangi bir kuraklık beklemediklerini belirtti.

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