Ağrı'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yanoba köyü Akçukur mezrasında hayvanlarını otlatmaya çıkaran Mehmet Selim Demir, bir aylık kuzunun 15 metre derinliğindeki çukura düştüğünü gördü.

Kendi imkanlarıyla kuzuyu bulunduğu yerden çıkaramayan Demir, durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibinde bulunan İkram Arslan, beline bağladığı halat yardımıyla 15 metre derinliğindeki çukura girdi.

Ekiplerin gayretleriyle düştüğü çukurdan çıkarılan bir aylık kuzu sahibine teslim edildi.

Bölgede besicilik yapan Demir, hayvanlarını meraya otlatmaya çıkardığı sırada kuzusunun çukura düştüğünü anlattı.

Kuzuyu düştüğü yerden kurtaran Arslan ise derinliği 15 metre olan çukurun genişliğinin yaklaşık 25 metre olduğunu belirtti.