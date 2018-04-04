Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Amasya’da 2'si eski asker, 3 kişi, dolandırıcılıktan tutuklandı

’da 2'si eski asker, 3 kişi, lıktan tutuklandı

’da lık şüphesi ile gözaltına alınan 2'si meslekten ihraç edilen asker, 3 kişi tutuklandı.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:36
Amasya’da 2'si eski asker, 3 kişi, dolandırıcılıktan tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıldığını iddia eden kişilerin şikayeti üzerine harekete geçti. "'den geldik" diyerek kaldıkları otellerde ve yemek yedikleri restoranlarda ücret ödemeyen 3 kişinin kimlikleri, işyerlerinin güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekipler, benzer suçlardan meslekten ihraç edilen eski uzman çavuş İsmail G. (25) ve eski uzman onbaşı Tolga Y. (24) ile Saffet K.'yi (32) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinden sahte askeri kimlikler çıktı.

Şüphelilerin bir telefoncudan da 8 bin lira değerinde 2 cep telefonu alıp, para ödemedikleri, işyeri sahibinin polise şikayeti üzerine ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, unvan kullanmak suretiyle lık yapmak suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya’da 2'si eski asker, 3 kişi, dolandırıcılıktan tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN