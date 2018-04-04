Doğa yürüyüşüne 7'sinden 70'ine yoğun ilgi

Tokat Doğa ve Extrem Sporları Kulübü (TODEX) ve Almus Doğa Sporları Derneği (ADOS) tarafından eski Almus bölgesine doğa yürüyüşü etkinliği ilgi gördü. Almus Doğa sporları derneği (ADOS) dernek binası önünden başlayarak eski Almus bölgesinde son bulan yürüyüşe 7'sinden 70'ine çok sayıda doğa tutkunu katıldı. Tokat Doğa ve Extrem Sporları Kulübü (TODEX) Başkanı Mahmut Coşkun, etkinliğin nişanesi olarak 200 fidanı toprakla buluşturduklarını, yaz ayında Almus Doğa Sporları Derneği ile birlikte bir çok etkinliğe imza atacaklarını söyledi.

Almus Doğa Sporları Derneği (ADOS) Başkanı Mehmet Mansur Aytaç, daha sağlıklı bir yaşam sunmak ve Almus turizmine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. İlkini düzenledikleri doğa yürüyüşüne katılımdan oldukça mutlu olduklarını ifade eden Aytaç, "Yaklaşık 9 kilometrelik bir parkur düzenlediğimiz etkinliğimize yaklaşık 200 kişilik bir grup katıldı.

İlerleyen zamanlar içerinde yapacağımız etkinliklere daha fazla bir katılım olmasını bekliyoruz. Tabi ki buradaki amacımız sadece yürüyüş yapmak değil Almus'ta ki doğa sporlarını geliştirmek, spor turizmini Almus'ta yaygınlaştırmak ve sağlıklı bir yaşam elde etmek. Bu noktada bundan sonra yapacağımız diğer etkinliklere katılımın daha fazla olmasını bekliyoruz' diye konuştu.

Almus Doğa sporları derneği (ADOS) tarafından gerçekleşen etkinlikte ayrıca 200 adet fidan toprakla buluşturuldu. Yürüyüş sonrasında etkinliğe katılanlara Hacı gölü mevkisinde çeşitli ikramlar yapıldı.

