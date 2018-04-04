Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Eleşkirt'te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Eleşkirt'te 2 ayrı nda 13 kişi yaralandı

'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 2 ayrı nda 13 kişi yaralandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:19
Eleşkirt'te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilk kaza Ramazan Köyünden ilçe merkezine giden Fevzi Göktaş (61) yönetimindeki 65 ET 823 plakalı yolcu minibüsü, Eleşkirt Kaşasor mevkisinde şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Fevzi Göktaş, Ercan Polat (27), Ömer Boztaş (19), Abdulcabbar Aras (75), Zeliha Yıldırım (77), İsa Göktaş (30), İshak Göktaş (58), Ömer Sarı(18), Süleyman Yıldırım (79), Faik Sevim (58) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eleşkirt ilçesinde meydana gelen ikinci nda ise - Erzurum karayolu Bakımevi mevkii civarında sürücüsü öğrenilemeyen bir traktör ile Ramazan Öztürk yönetimindeki bir minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazada minibüste bulunan yaralılar Şaban Öztürk, Hacı Ahmet Öztürk ve Nesim Öztürk olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan müdahaleleri sonrası Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki kazayla ilgilide tahkikat başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eleşkirt'te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN