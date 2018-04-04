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Havalimanı'na sertifikası verildi

Havalimanı'na sertifikası verildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:48
Erzincan Havalimanı'na Yeşil Havalimanı sertifikası verildi

Havalimanı ile birlikte Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesindeki sayısı 4'e, Yeşil Kuruluş sertifikalı havalimanı sayısı 43'e yükseldi.

SHGM tarafından havalimanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye, insan sağlığına verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkünse ortadan kaldırılabilmesi amacıyla Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi yürütülüyor.

Bir havalimanının Yeşil Havalimanı "Green Airport" unvanı alabilmesi için o havalimanı dâhilinde faaliyet gösteren proje kapsamındaki kuruluşların gerekli koşulları yerine getirerek 'Yeşil Kuruluş Sertifikası' alması gerekiyor.

Bu kapsamda na da "Yeşil Havaalanı (Green Airport)" unvanı verildi. Böylece Adana, Tokat ve Uşak Havalimanlarının ardından Yeşil Havaalanı sayısı 4'e çıktı. "Yeşil Kuruluş" sertifikalı havalimanı sayısı ise 43.

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Erzincan Havalimanı'na Yeşil Havalimanı sertifikası verildi
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