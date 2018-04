Erzurum’da okullarda Atık Pil Toplama Yarışması sona eriyor

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin (TAP) geleneksel olarak her yıl düzenlediği 'Okullarda Atık Pil Yarışması'nda artık sona geliniyor. 30 Nisan'da sona erecek yarışmada birinci gelen okullara çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Erzurum'da geçtiğimiz yıl 1.000 kilo civarında olan atık pil toplama miktarının bu sene 1.200 kiloyu geçmesi bekleniyor.

Birinciliği alan okul bir adet printer kazanırken, ikinci spor seti ve üçüncü okul ise satranç seti İle ödüllendirilecek.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar 2015 yılında 630 ton olan atık pil toplama miktarlarını 2017 sonu itibariyle 730 tona çıkardıklarını ve bu miktarın çok önemli bir kısmının okullardan toplandığını söyledi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar geçtiğimiz yıl 630 ton olan atık pil toplama miktarını 2017 yılı itibariyle 730 tona çıkardıklarını belirterek şunları söyledi; "Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), pil ithalatçılarının katılımıyla Ağustos 2004 yılında kurulmuştur. TAP atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına yönelik, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) çerçevesinde çalışmalar yapmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizde bu konuda yetkilendirilmiş TEK kuruluştur.

2007 yılında sadece 225 ton olan yıllık Atık Pil toplama miktarımız 2014 sonu yılı itibariyle 555 tona yükseldi, hedefimiz 2015 yılında 600 ton idi, bu hedefimizi % 5 geçerek 630 ton atık pil topladık, geçtiğimiz sene de bu miktarı 730 tona çıkardık. Bu rakamlara ulaşmamızda okulların payı çok büyük. Öğrencilerimizin artan duyarlılığı ve hatta ailelerini de bu konuda uyarması sonucunda geçen yıl toplam atık pil miktarının yaklaşık % 40'ını okullardan topladık. Bu da 325 ton demektir. Atık pil konusunda her yıl artan bir duyarlılıktan söz etmek mümkün, zaten bunun için de eğitimlerimiz ve kampanyalarımız kesintisiz devam ediyor. Eğitim ve kampanyalarımıza katılan belediye ve okul sayısı da her yıl artış gösteriyor."

En çok atık pil İstanbul'dan, Erzurum'un katkısının çoğalmasını bekliyoruz

En çok atık pilin İstanbul'dan toplandığına dikkat çeken Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Neslihan Bahar, İstanbul'u sırasıyla Ankara ve Kocaeli takip ettiğini belirtti. Erzurum'un da artan bir grafik ile atık pil toplama miktarını çoğalttığına dikkat çeken Bahar, Erzurum'da birinci, ikinci ve üçüncü gelen okulların hediyeler kazanacağını özellikle vurguladı. Neslihan Bahar sözlerine şöyle devam etti; Atık pillerin toplama miktarlarının arttırılması ve toplama işlemlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere Erzurum Belediyesi ile de çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şu ana kadar Türkiye çapında Büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 550 belediye ile işbirliği halindeyiz, bu sayı her gün artıyor. Belediyelerin yanı sıra teknomarketler, zincir marketler, bakanlıklar, organize sanayi bölgeleri, okullar, Diyanet İşleri, Silahlı Kuvvetler, oteller, Emniyet Gen. Md ve PTT de bizimle işbirliği yapan kuruluşlar arasında. En çok atık pili bölge olarak Marmara'da topluyoruz, burada İstanbul tabi ki itici güç.

ATIK PİLLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU OKULLARDAN GELİYOR, 30 NİSAN 2018 SON GÜN

Neslihan Bahar her yıl toplanan pillerin önemli bir miktarının okullardan geldiğine dikkat çekerek "Geleceğin Türkiye'sinde atık pil kavramını yerleştirmek için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza büyük görevler düşüyor. Her yıl olduğu gibi 2017-18 okul dönemi için de Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kampanyasını 1 Ekim 2017 tarihinde başlattık, 30 Nisan 2018'de sonlandırıyoruz... Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve dolayısıyla, okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor."