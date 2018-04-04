Giresun Üniversitesi’ne “Yılın Genç Araştırmacısı” ödülü

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda (INCSOS) Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü'nü Giresun Üniversitesi'nden Dr. Serdar Bulut almayı başardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Gazi Üniversitesi, Kudüs Üniversitesi ve Turkish Studies Dergisinin kurumsal işbirliği ile Kudüs'te farklı ülkelerden ve 450 akademisyenin katılımıyla düzenlenen 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda (INCSOS) Giresun Üniversitesi'ni temsil eden Dr. Serdar Bulut, "Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü'ne layık görüldü.

Kudüs Üniversitesi'nden teşekkür belgesi de alan Dr. Bulut, Giresun Üniversitesi'nin adını kutsal şehir Kudüs'te duyurdu.

Kudüs açısından önemli olan ve bu sebeple Türkiye'den önemli bürokrat ve devlet adamının da katıldığı sempozyumda Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve Kudüs Valisi Adnan el-Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydan, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişk'de katılanlar arasında yer aldı.

Giresun Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade eden Dr. Bulut; "Bu ve bunun gibi akademik faaliyetler kardeş millet olarak gördüğümüz Filistin açısından çok önemli. Bu sempozyum onların sahipsiz olmadığını göstermesi acısından tüm dünyaya önemli bir mesaj oldu. Filistin ve Kudüs bilim, sanat ve kültürel gelişmesine katkı vereceğine inandığım bu önemli sempozyumda böyle bir ödüle layık görülmem doğru yolda olduğumu gösteriyor. Bu ödül, beni mutlu etti fakat en iyi olduğum anlamına da gelmiyor. Bu sebeple sürekli çalışmam gerektiğini biliyorum. Bu ödülü Giresun Üniversitesi ve Giresun halkına armağan ediyorum" dedi.