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Highway, Nisan ayında ziyaretçilerini coşturacak

’da, Otoyolu üzerinde bulunan 'nin Nisan ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:03
Highway, Nisan ayında ziyaretçilerini coşturacak

'da, Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi olan Alışveriş Merkezi, Nisan ayında boyunca yapacakları etkinlik ve kampanyaları açıkladı. Nisan ayı başında başlatılan ve mağazaların önüne kurulan çadırlarda 'İndirim Panayırı' adı altında satışa sunulan ürünlerin 'a kadar satışlarına devam edeceği bildirildi.

Etkinlik takviminde 8 Nisan'da 'un, 15 Nisan'da 'in ve 29 Nisan'da da Ivana Sert'in, yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik ve bakım konularında Highway Outlet sahnesinde ziyaretçilerle bir araya geleceği açıklandı.

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Highway, Nisan ayında ziyaretçilerini coşturacak
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