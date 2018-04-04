Highway, Nisan ayında ziyaretçilerini coşturacak

Bolu'da, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Outlet Alışveriş Merkezi, Nisan ayında boyunca yapacakları etkinlik ve kampanyaları açıkladı. Nisan ayı başında başlatılan ve mağazaların önüne kurulan çadırlarda 'İndirim Panayırı' adı altında satışa sunulan ürünlerin 15 Nisan'a kadar satışlarına devam edeceği bildirildi.

Etkinlik takviminde 8 Nisan'da Burcu Esmersoy'un, 15 Nisan'da Çağla Şikel'in ve 29 Nisan'da da Ivana Sert'in, yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik ve bakım konularında Highway Outlet sahnesinde ziyaretçilerle bir araya geleceği açıklandı.

