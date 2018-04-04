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ın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

’un ilçesinde ın 4’üncü katından aşağı düşen işçi ağır yaralandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:42
İnşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Olay bugün sabah saatlerinde 'ın Kazım Karabekir Mahallesindeki bir ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Muhammet Öztürk (40) dördüncü katta çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü. Öztürk, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Horasan Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz işçinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri inşaat alanında incelemede bulunurken savcının talimatıyla tahkikat başlatıldı.

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